Хартли: «Как только шайба коснется льда, все будет зависеть от игроков»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли рассказал, в каком состоянии команда подходит к решающему, седьмому матчу серии плей-офф против «Металлурга».

«Встречаются две отличные команды. С учетом шести предыдущих встреч, исход сегодняшней игры предсказать очень сложно.

Как только шайба коснется льда, все будет зависеть от игроков. Я доволен тем, что вижу, наша команда раскрепощена, знает свое дело, все сконцентрированы.

В седьмом матче никто не хочет стать тем игроком, который допустит ошибку, но хоккей — это игра, которая состоит из ошибок. Матч будет проходить на высоких скоростях, случиться может все, что угодно. Главное — быть сфокусированным, полностью готовым.

Вчера, садясь в самолет, парни были в хорошем расположении духа, смеялись, мы наслаждаемся моментом. И сегодня мы будем готовы к решающей битве», — сказал главный тренер пресс-службе «Авангарда».