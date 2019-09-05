Хартли доволен изменениями правил в КХЛ

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли в интервью «СЭ» признался, что ему нравятся новые правила КХЛ. Перед этим сезоном было сделано несколько изменений.

— КХЛ также серьезно изменила правила.

— Мне понравилось, что линия ворот сместилась к лицевому борту. У защитников после вбрасываний будет больше пространства. Да и в принципе больше. И мобильные защитники могут неплохо этим пользоваться. Изменение в правиле по вбрасываниям — менять игрока на точке больше не будут — очень правильное. Поменьше времени на это будет тратиться — это только плюс.

— По новым правилам гол Стася, забитый в первом матче финала с ЦСКА, был бы легальным.

— О, да, ха-ха. Когда мне сказали, что Стась «забил ногой», я вообще не понял, о чем речь. Но что было — то было.

— Зачем нужна «трапеция»? Бобков, например, любит выходить в углы, а теперь ему запрещают.

— Это же правило имени Мартена Бродера. (Игорь Еронко)

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