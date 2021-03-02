Хартли: «Бобков сегодня действовал просто фантастически»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвел итог первого матча серии плей-офф КХЛ с «Автомобилистом» (3:0).

— Очень приятная и хорошая победа. Я по-настоящему впечатлен нашей командной работой. Обе команды очень хорошо начали и первый гол Сергея Толчинского позволил нам захватить инициативу. Когда счет был 1:0 после второго периода и нам оставалось играть больше минуты в большинстве, то мы понимали, что наша основная цель — это забить или по крайней мере создать хорошие моменты и зарядиться на третий период. Я доволен тем, как мы себя показали.

— Согласны ли, что ключевым моментом стало то, что «Авангард» не пропустил во втором периоде, когда просел по скорости?

— Во втором периоде мы нахватали ненужных удалений, а когда у тебя два-три удаления подряд, то это равносильно тому, как действует серийный убийца. Это отнимает очень много сил и напротив придает больше энергии противнику. Когда на льду такие игроки, как Дацюк и Мэйсек, то от них стоит ждать опасных моментов, но мы прекрасно нейтрализовали меньшинство — это стало весомой составляющей успеха. Но стоит отметить и игру Игоря Бобкова — он действовал просто фантастически — он был техничен и здорово распоряжался шайбой. Да, где-то мы просели во втором периоде, но сами же и подчистили свои ошибки.

— То, что Чинахов вернулся на лед после повреждения — это проявление мужества или у него не было серьезного повреждения?

— У Чинахова было небольшое повреждение, но при этом мы вели в счете и имели в заявке Каблукова. Моя первоочередная задача — это защищать моих игроков и не подвергать их неоправданному риску. Мы сделали это, чтобы немного поберечь Егора.

— Билл Питерс не сумел разглядеть талант Сергея Толчинского за несколько лет в системе «Каролины». Как вы сумели раскрыть его, что он стал вторым бомбардиром клуба в регулярке и забил сегодня победный гол?

— Сергей — по-настоящему талантливый игрок и многое привносит в нашу игру. Весь год мы работали с ним, чтобы у него было хорошее понимание игровых ситуаций, и чтобы он понимал, как нужно действовать, исходя из ситуации на табло. Я думаю, что плей-офф для него — это хорошая возможность получить опыт и при этом познать себя как человека. С 2015 года он не так много играл в плей-офф, но на протяжении всей регулярки мы работали над тем, чтобы он был надежным игроком и сейчас он является важной составляющей команды.

(Иван Богун)