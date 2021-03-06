Хартли: «Рид Буше по-прежнему катается отдельно от всей команды»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвел итог третьего матча первого раунда плей-офф КХЛ против «Автомобилиста» (1:2).

«У нас два по-настоящему сильных вратаря. Мы принимаем решения, исходя из того, как будет лучше команде, — цитирует тренера сайт КХЛ. — Бобков дал нам шанс, у него была хорошая дуэль с Коваржем. Мы довольны и Игорем, и Шимоном Грубецом.

Рид Буше по-прежнему катается отдельно от всей команды. Не могу сказать, когда он вернется на лед».