Хартли: «Рид Буше по-прежнему катается отдельно от всей команды»
18:25
Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвел итог третьего матча первого раунда плей-офф КХЛ против «Автомобилиста» (1:2).
«У нас два по-настоящему сильных вратаря. Мы принимаем решения, исходя из того, как будет лучше команде, — цитирует тренера сайт КХЛ. — Бобков дал нам шанс, у него была хорошая дуэль с Коваржем. Мы довольны и Игорем, и Шимоном Грубецом.
Рид Буше по-прежнему катается отдельно от всей команды. Не могу сказать, когда он вернется на лед».
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