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Хартикайнен в пятый раз в сезоне стал лучшим игроком дня в КХЛ

13:05
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Нападающий «Салавата Юлаева» Теему Хартикайнен стал лучшим игроком вторника в Континентальной хоккейной лиге, сообщает пресс-служба турнира.

На счету 30-летнего финна гол и результативная передача во встрече против «Северстали» (4:2). Всего для Хартикайнена это пятая победа в номинации в нынешнем сезоне.

После этой победы «Салават Юлаев» поднялся на третье место на «Востоке» с 62 очками, череповецкая команда осталась седьмой на «Западе» с 52 очками.

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