Хоккеисты основного состава «Салавата Юлаева» суммарно заработают более 700 миллионов рублей в 2020 году, сообщает Betting Insider.

Самый высокооплачиваемый хоккеист уфимцев — финский нападающий Теему Хартикайнен. Сумма его контракта составляет 90 миллионов рублей в год, а с бонусами может вырасти примерно до 115.

Во многом из-за контракта Хартикайнена, подписанного еще зимой, «Салават» не смог сохранить Линуса Умарка. Швед готов был остаться в команде, если бы уфимцы повторили ему предыдущий контракт, составлявший 120 млн рублей. Однако тратить практически четверть зарплатной ведомости на двух игроков в Уфе не стали.

По 80 миллионов рублей в год получают еще два легионера «Салавата» — вратарь Юха Метсола и защитник Филип Ларсен.

Кроме того, у «Салавата» есть договоренность с Маркусом Гранлундом из «Эдмонтона» и игроком «Филадельфии» Михаилом Воробьевым. Контракты с хоккеистами пока не подписаны из-за того, что сезон в НХЛ еще не окончен, но если трансферы состоятся, игроки ориентировочно получат контракты в 70 и 35 миллионов рублей, соответственно.