Хартикайнен попрощался с болельщиками «Салавата Юлаева» после расторжения контракта с клубом

Финский нападающий «Салавата Юлаева» Теему Хартикайнен записал обращение, в котором попрощался с болельщиками клуба после расторжения контракта с клубом.

«Привет, Уфа! Это Теему Хартикайнен. Наверное, это самый сложный день в жизни. Сегодня я должен был принять решение. У меня было два варианта: отправиться домой к семье или остаться тут и продолжать играть. Я решил вернуться домой. Я бы не хотел долго и много обсуждать причины, но я хотел бы поблагодарить каждого в Уфе, тех, кто поддерживал меня на протяжении всех этих лет. Хочу сказать спасибо клубу, всем, кто стоит за нами — игроками, всем, кто помогал делать нашу работу.

«Салават Юлаев» — отличная организация. И то, что клуб позволяет нам уйти — достойный поступок. Надеюсь, ситуация в мире станет лучше и мы снова с вами увидимся. Продолжайте биться за Кубок Гагарина. Я буду болеть и искренне радоваться за вас", — сказал Хартикайнен в обращении, опубликованном на странице «Салавата» в Instagram.

Финский хоккеист играл за клуб из Уфы с 2013 года. Всего Хартикайнен провел в КХЛ 561 матч и набрал 419 очков (186+233).

Сегодня, 4 марта, уфимцы во втором матче серии плей-офф КХЛ сыграют с «Сибирью». Начало встречи — в 17:00 по московскому времени.

В первой игре «Салават» одержал победу со счетом 2:1 и ведет в серии 1-0.