Нападающий Теему Хартикайнен подписал новый контракт с «Салаватом Юлаевым». Соглашение рассчитано до конца сезона-2021/22, сообщает официальный сайт клуба.



12 апреля 2019 года Теему Хартикайнен получил из рук главы Башкортостана Радия Хабирова орден «За заслуги перед Республикой Башкортостан». Нападающий является старожилом среди действующих игроков команды, неизменно выступая за уфимцев с 2013 года.

В КХЛ он провел 440 матчей и набрал 314 (134+180) очков.