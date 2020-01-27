Хартикайнен подписал новый контракт с «Салаватом Юлаевым»
13:45
Нападающий Теему Хартикайнен подписал новый контракт с «Салаватом Юлаевым». Соглашение рассчитано до конца сезона-2021/22, сообщает официальный сайт клуба.
?? Тему Хартикайнен подписал новый контракт с #HCSalavat ?? ? https://t.co/m1b9uq1yjl pic.twitter.com/xCwl6e1dQT— ХК Салават Юлаев (@hcsalavat) January 27, 2020
12 апреля 2019 года Теему Хартикайнен получил из рук главы Башкортостана Радия Хабирова орден «За заслуги перед Республикой Башкортостан». Нападающий является старожилом среди действующих игроков команды, неизменно выступая за уфимцев с 2013 года.
В КХЛ он провел 440 матчей и набрал 314 (134+180) очков.
Дополнительная информация
https://hcsalavat.ru/news/temu-hartikajnen-podpisal-novyj-kontrakt-s-salavatom-yulaevym/
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