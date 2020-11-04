Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата Континентальной хоккейной лиги определила лауреатов девятой недели турнира (включая матчи 3 ноября) в четырех номинациях.

Лучшим вратарем признан Антон Тодыков («Витязь»), одержавший победы в трех гостевых матчах недели (в том числе в одном на ноль). «Сухарь» в матче против «Северстали» стал для российского голкипера первым в КХЛ. По воротам Тодыкова было нанесено 95 бросков, из которых он отразил 95,79 %. Коэффициент надежности составил 1,32.

Лучшим защитником стал Максим Осипов («Локомотив»), одержавший вместе с командой победы в трех из четырех матчей недели и отметившийся в них голом и результативной передачей. Он нанес 8 бросков по воротам, на его счету также 4 силовых приема и 4 заблокированных броска.

Лучшим нападающим выбран Теему Хартикайнен («Салават Юлаев»), одержавший вместе с командой победы в трех из четырех матчей недели и набравший в них 6 (3+3) очков (лучший результат). Его шайба во встрече с «Амуром» стала победной. Финский нападающий «Салавата Юлаева» нанес 17 бросков по воротам и провел 6 силовых приемов.

Лучшим новичком признан защитник Сергей Телегин («Трактор»), одержавший вместе с командой две победы в трех матчах недели. Гол в матче против рижского «Динамо» стал для 20-летнего защитника вторым в КХЛ.