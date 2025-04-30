Харламов покинул пост генерального директора «Торпедо»

Александр Харламов покинул пост генерального директора «Торпедо».

«Для меня была огромная честь быть частью команды профессионалов, которая работала на благо клуба и всей хоккейной семьи Нижнего Новгорода. Мы прошли через многое и сумели не просто выжить, а стать сильнее. Во-первых, я хочу поблагодарить губернатора Нижегородской области Глеба Сергеевича Никитина, за поддержку и личное участие, спасибо правительству региона, всем нашим партнерам, тренерам, игрокам, сотрудникам клуба. И, конечно, слова особой благодарности нашим болельщикам — тем, кто по-настоящему живет игрой и командой «Торпедо». Нижний Новгород заслуживает больших побед, и я верю, что они обязательно придут. Благодарю всех за доверие и поддержку на этом пути, и желаю клубу побед и новых достижений», — приводит слова Харламова клубная пресс-служба.

Харламов покинул клуб, так как истек срок его контракта. Он работал в клубе с 2019 года.

Далее Харламов займет одну из руководящих должностей в «Ладе».