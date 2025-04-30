Харламов покинул пост генерального директора «Торпедо»
Александр Харламов покинул пост генерального директора «Торпедо».
«Для меня была огромная честь быть частью команды профессионалов, которая работала на благо клуба и всей хоккейной семьи Нижнего Новгорода. Мы прошли через многое и сумели не просто выжить, а стать сильнее. Во-первых, я хочу поблагодарить губернатора Нижегородской области Глеба Сергеевича Никитина, за поддержку и личное участие, спасибо правительству региона, всем нашим партнерам, тренерам, игрокам, сотрудникам клуба. И, конечно, слова особой благодарности нашим болельщикам — тем, кто по-настоящему живет игрой и командой «Торпедо». Нижний Новгород заслуживает больших побед, и я верю, что они обязательно придут. Благодарю всех за доверие и поддержку на этом пути, и желаю клубу побед и новых достижений», — приводит слова Харламова клубная пресс-служба.
Харламов покинул клуб, так как истек срок его контракта. Он работал в клубе с 2019 года.
Далее Харламов займет одну из руководящих должностей в «Ладе».
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|26
|20
|6
|42
|2
|Ак Барс
|26
|17
|9
|36
|3
|Авангард
|25
|15
|10
|33
|4
|Автомобилист
|27
|14
|13
|31
|5
|Трактор
|27
|13
|14
|31
|6
|Нефтехимик
|26
|14
|12
|29
|7
|Амур
|25
|10
|15
|24
|8
|Салават Юлаев
|25
|10
|15
|22
|9
|Барыс
|26
|8
|18
|21
|10
|Адмирал
|23
|8
|15
|20
|11
|Сибирь
|25
|7
|18
|17
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|26
|18
|8
|38
|2
|Торпедо НН
|28
|18
|10
|38
|3
|Динамо Мн
|25
|16
|9
|35
|4
|Северсталь
|25
|16
|9
|32
|5
|Динамо М
|25
|15
|10
|31
|6
|Спартак
|25
|13
|12
|29
|7
|Шанхай Дрэгонс
|24
|11
|13
|28
|8
|ЦСКА
|25
|12
|13
|26
|9
|СКА
|25
|11
|14
|26
|10
|Лада
|26
|8
|18
|19
|11
|Сочи
|23
|5
|18
|14
|14.11
|19:00
|Нефтехимик – ЦСКА
|- : -
|14.11
|19:30
|Спартак – Северсталь
|- : -