Хафизуллин вернулся в «Ак Барс»
Воспитанник «Ак Барса» Динар Хафизуллин вернулся в родной клуб, информирует сайт казанцев. 33-летний защитник подписал контракт до конца сезона-2023/24.
В прошлом сезоне Хафизуллин выступал в «Салавате Юлаеве», провел 45 игр, в которых набрал 12 (3+9) очков.
Всего в КХЛ защитник сыграл 629 матчей, набрав 165 (39+126) очков при показателе полезности «+66».
«Рад вернуться в родной город и клуб, — отметил 33-летний хоккеист. — Всегда приезжал в Казань в межсезонье, старался бывать здесь как можно чаще, поэтому эмоции от возвращения в «Ак Барс» самые положительные. Это мой дом, здесь живут мои родители, здесь родились мои дети. Перед «Ак Барсом» всегда стоят высокие цели, команда борется за лидирующие позиции. Надеюсь, мы сможем выполнить поставленные задачи, завоевать Кубок Гагарина и порадовать весь Татарстан».
Напомним, в составе СКА Хафизуллин стал двукратным обладателем Кубка Гагарина (2015, 2017)
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финал КХЛ
|Счет в серии
|
Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|30.04
|15:00
|
Металлург – ЦСКА
|1 : 4