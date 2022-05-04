Хафизуллин вернулся в «Ак Барс»

Воспитанник «Ак Барса» Динар Хафизуллин вернулся в родной клуб, информирует сайт казанцев. 33-летний защитник подписал контракт до конца сезона-2023/24.

В прошлом сезоне Хафизуллин выступал в «Салавате Юлаеве», провел 45 игр, в которых набрал 12 (3+9) очков.

Всего в КХЛ защитник сыграл 629 матчей, набрав 165 (39+126) очков при показателе полезности «+66».

« Рад вернуться в родной город и клуб, — отметил 33-летний хоккеист. — Всегда приезжал в Казань в межсезонье, старался бывать здесь как можно чаще, поэтому эмоции от возвращения в «Ак Барс» самые положительные. Это мой дом, здесь живут мои родители, здесь родились мои дети. Перед «Ак Барсом» всегда стоят высокие цели, команда борется за лидирующие позиции. Надеюсь, мы сможем выполнить поставленные задачи, завоевать Кубок Гагарина и порадовать весь Татарстан».

Напомним, в составе СКА Хафизуллин стал двукратным обладателем Кубка Гагарина (2015, 2017)