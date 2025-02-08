Хафизов — о буллите Кузнецова: «Можно попробовать исполнить в официальном матче»

Нападающий «Сочи» Тимур Хафизов в интервью «СЭ» поделился впечатлениями от Матча звезд КХЛ и буллите, который исполнил в стиле Евгения Кузнецова.

— Насколько сложно исполнить слоу-мо буллит Евгения Кузнецова? Готовы повторить его в реально матче?

— В реальном матче это сделать сложно. Нужно иметь хладнокровие и мастерство как у Евгения, что все настолько замедлить. Я сегодня ехал с шайбой секунд 15, а мне казалось, что все длилось минут 15. Но думаю, в официальном матче можно попробовать.