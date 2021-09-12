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Хафизов о поражении от «Салавата»: «Игроки «Нефтехимика» сами себе привезли первые две шайбы»

05:27
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Форвард «Нефтехимика» Тимур Хафизов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (1:5).

«Первые два гола это не уфимцы нам забили, это мы сами себе привезли. В частности, во второй шайбе была моя ошибка. Хотел бы за это извиниться перед командой. Никакого подтекста в драке с Хохряковым не было. Счёт 0:5, может быть, у меня эмоции сработали, было обидно. Так получилось, что немножко с ним пободались. Мы с Петей знакомы, вместе летом катаемся, так что никаких проблем не будет», — приводит слова Хафизова официальный сайт КХЛ.

После этого матча «Салават» с 10 очками занимает первое место в Восточной конференции, «Нефтехимик» с 6 очками — на третьей строчке Востока.

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Сергей Разин все материалы автора

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