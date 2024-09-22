Форвард «Сочи» Хафизов: «Ак Барс» был посвежее, мы не успевали за соперником»
Нападающий «Сочи» Тимур Хафизов в интервью «СЭ» подвел итоги матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (2:5).
— В последних двух матчах ты забил четыре гола. С чем связана такая успешная игра?
— Поставили в тройку к Авершину и Сероуху, пока неплохо получается, у нас хорошая «химия». Надо продолжать в том же духе.
— Почему в первых двух периодах у «Сочи» мало что получалось?
— «Ак Барс» был посвежее, мы не успевали за соперником. Надо было помогать Сергею Иванову на пятаке. Будем исправлять ошибки.
— Как изменился «Ак Барс» по сравнению с прошлым сезоном?
— Казанцы оставили хорошее впечатление, первое звено очень мощно выглядит — запирали нас в зоне. Как и всегда, «Ак Барс» будет претендовать на самые высокие места.
«Ак Барс» одержал третью победу подряд и с 8 очками располагается на 7-м месте в турнирной таблице «Востока». «Сочи» (4) идет на последней, 11-й позиции в Западной конференции.
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|Трактор
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|Нефтехимик
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|5
|2
|11
|2
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|3
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|4
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|4
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|Динамо Мн
|6
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|8
|7
|Витязь
|7
|3
|4
|6
|8
|Динамо М
|8
|3
|5
|6
|9
|Куньлунь РС
|7
|3
|4
|6
|10
|Торпедо
|8
|2
|6
|5
|11
|Сочи
|6
|2
|4
|4
|22.09
|10:00
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Адмирал – ЦСКА
|3 : 2 ОТ
|22.09
|10:30
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Амур – Динамо М
|1 : 2
|22.09
|16:00
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Лада – Автомобилист
|0 : 1
|22.09
|17:00
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Ак Барс – Сочи
|5 : 2