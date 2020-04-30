Хацей покидает «Авангард», клуб упраздняет должность директора по хоккейным операциям и селекционный комитет

«Авангард» утвердил новую структуру спортивного блока клуба, сообщает пресс-служба омичей. Клуб упраздняет селекционный комитет и должность директора по хоккейным операциям. Таким образом, «Авангард» покидает занимавший этот пост бывший форвард команды Евгений Хацей.

С целью оптимизации процессов управления вводится должность генерального менеджера, который объединит основные направления деятельности спортивного блока: спортивную, селекционную, скаутскую и сервисно-административную.

Должность генменеджера занял Алексей Волков.