Хабибулин вошел в тренерский штаб Ларионова в «Торпедо»

Новый главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов сформировал тренерский штаб, который будет работать с командой в следующем сезоне, сообщает сайт клуба.

Помощниками главного тренера станут Андрей Козырев, Михаил Васильев, Николай Хабибулин, Филипп Арзамазов и Андрей Емельянов.

Андрей Козырев начинал тренерскую карьеру в «Витязе», после чего работал ассистентом главного тренера «Северстали», «Локомотива» и СКА. В 2019 году возглавил молодежную команду армейцев из Санкт-Петербурга и добился с ней исторического рекорда МХЛ — 22 победы подряд. В «Торпедо» 48-летний специалист будет отвечать за работу с защитниками.

Олимпийский чемпион 1984 года, чемпион мира 1983 года Михаил Васильев также, как и Андрей Козырев, имеет большой опыт работы с молодыми игроками.

Экс-голкипер сборной России, Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Николай Хабибулин будет отвечать в нижегородской команде за работу с вратарями. Ранее он занимал аналогичные должности в молодежной и олимпийской сборных России. Также с 2019 года работал с вратарями всех сборных команд в Федерации хоккея России.

За физическое состояние игроков будут отвечать тренеры Филипп Арзамазов и работающий в «Торпедо» с 2020 года Андрей Емельянов.