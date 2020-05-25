Гусманов вошел в тренерский штаб Гатиятулина в «Тракторе»

В «Тракторе» сформирован тренерский штаб на предстоящий сезон Континентальной хоккейной лиги, сообщает официальный сайт клуба.

Главный тренер — Анвар Гатиятулин;

Ассистент главного тренера — Равиль Гусманов;

Ассистент главного тренера — Максим Смельницкий;

Ассистент главного тренера — Алексей Чикалин;

Тренер по вратарям — Симо Вехвилайнен;

Тренер по ОФП — Вадим Гудзик;

Видеотренер — Владимир Гапонов.

— В тренерский штаб «Трактора» вошли специалисты, хорошо знакомые мне по прошлой работе в Челябинске, — рассказала Гатиятулин. — Равиль Гусманов — максимально командный профессионал своего дела, человек, не нуждающийся в представлении. Он будет курировать игру «Трактора» в большинстве и вместе с Максимом Смельницким работать с игроками атаки. Смельницкого я знаю еще со времён «Белых Медведей». Это ответственный специалист, способный с отличным КПД выполнять поставленные задачи. Алексей Чикалин возьмет на себя функционал по игре в обороне. Финский наставник Симо Вехвилайнен, здорово проявивший себя в «Витязе» и выведший на новый уровень голкипера Александра Самонова, займется работой с вратарями. Также в штабе остаются видеотренер Владимир Гапонов и специалист по ОФП Вадим Гудзик.