Гусманов рассказал, как на молодых хоккеистов влияет отстранение от международных турниров
Экс-тренер магнитогорского «Металлурга» Равиль Гусманов рассказал о центре «Сириус» в Сочи.
«Сириус» — очень интересный проект. Приезжают ребята из разных регионов, в том числе удаленных. Есть возможность увидеть их на льду, что-то рассказать и показать. Это и общение с другими детскими тренерами, есть возможность что-то почерпнуть у них. Можно сравнить игру различных школ и регионов", — приводит «РБ Спорт» слова Гусманова.
Также он ответил на вопрос, как отстранение от международных турниров влияет на юниорскую и молодежную сборные России.
«В плане хоккейного роста молодежь потеряет, но не только мы, но и наши соперники по международным турнирам. Российская школа — очень сильная и конкурировать с ней всем интересно. Хорошо, что сейчас организуются разные турниры. Турне сборной «России 25» — это популяризация хоккея в стране и помощь хоккеистам в спортивном росте», — добавил тренер.
В феврале 2022 года ИИХФ отстранила команды из России и Белоруссии от участия в международных турнирах. 22 марта организация продлила отстранение на сезон-2023/24.
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
|2 - 3
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|27.04
|19:30
|
ЦСКА – Ак Барс
|- : -