Экс-тренер «Металлурга» Гусманов: «Я всегда с удовольствием шел на работу в Магнитогорске»

Бывший тренер «Металлурга» Равиль Гусманов рассказал о своих впечатлениях от работы в магнитогорской команде.

«Рад, что вернулся в этот легендарный клуб уже в статусе тренера. Опыт работы с игроками такого уровня пригодится в будущем. В организации все на высшем уровне, получил большое удовольствие от работы в клубе и как специалист, и как человек. С главным тренером Ильей Воробьевым у нас сложились хорошие отношения, и я многое у него почерпнул. В тренерском штабе все было открыто и честно. Я всегда с удовольствием шел на работу. Был позитивный диалог, все друг друга слушали. Весь коллектив оставил только положительное впечатление. Никаких распрей не было, все нацелено на продуктивную работу», — приводит «РБ Спорт» слова Гусманова.

В текущем сезоне КХЛ «Металлург» дошел до второго раунда плей-офф, где уступил в серии «Авангарду» со счетом 0-4.