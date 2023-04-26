Гусманов — о работе в «Металлурге»: «Использовали разные варианты — кнут и пряник, и кричали, и уговаривали»

Бывший тренер «Металлурга» Равиль Гусманов поделился мнением о выступлении команды в этом сезоне КХЛ.

«Весь сезон у команды получился как качели — череда хороших игр сменялась серией плохих. В чисто психологическом плане не получилось ребят встряхнуть, хотя использовали разные варианты — кнут и пряник, и кричали, и уговаривали. Где-то получилось, где-то — нет. Впрочем, и концовка чемпионата, и плей-офф получились достаточно интересными», — приводит «РБ Спорт» слова Гусманова.

В текущем сезоне КХЛ «Металлург» дошел до второго раунда плей-офф, где уступил в серии «Авангарду» со счетом 0-4.