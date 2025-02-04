Гуськов рассказал о запуске линейки крафтового пива под брендом КХЛ

Вице-президент КХЛ по развитию молодежного хоккея Александр Гуськов ответил на вопрос, стоит ли ждать появления крафтового пива под брендом КХЛ.

— Рассматривает ли лига запуск линейки крафтового пива КХЛ IPA, APA, Stout?

— Хорошая идея. Думаю, мы с коллегами из отдела маркетинга это обсудим. Посмотрим, как это может повлиять на развитие лиги в целом. Надо попробовать, проанализировать, — сказал Гуськов Legalbet.ru.

В текущем сезоне пивоваренная компания «Балтика» стала партнером и официальным пивом регулярного чемпионата КХЛ, плей-офф и Матча Звезд КХЛ.