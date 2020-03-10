Гуськов назначен вице-президентом КХЛ по молодежному хоккею

Двукратный чемпион России Александр Гуськов решением президента КХЛ Алексея Морозова назначен вице-президентом лиги по молодежному хоккею. Эту должность ранее занимал сам Морозов, который в феврале 2020 года решением был назначен президентом КХЛ, сообщает официальный сайт лиги.

— Такие предложения поступают не каждый день, долго над ним не раздумывал, — сказал Гуськов. — Всю жизнь посвятил хоккею, поэтому эта деятельность мне очень интересна. «Молодежь — это наше все», — этого слогана нужно придерживаться. Благодарен всем, кто доверил мне этот пост, буду стараться возложенные надежды оправдать и трудиться на благо развития российского хоккея. Надеюсь, что мне не понадобится много времени, чтобы разобраться во всех процессах. Сейчас главное работать не покладая рук, чего в принципе я и хочу.

Отметим, что сын Гуськова — Матвей Гуськов — играет в юниорской лиге Онтарио за «Лондон Найтс». Он был выбран «Миннесотой» на драфте-2019 под общим 149-м номером.