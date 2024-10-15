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Сегодня, 02:47

Гусев заявил, что сконцентрировался на игре после передачи капитанства в «Динамо»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Нападающий «Динамо» Никита Гусев рассказал, что передача капитанства помогла ему сосредоточиться на игре.

В понедельник, 14 октября бело-голубые обыграли «Спартак» (5:0) в матче FONBET Чемпионата КХЛ, Гусев забил один гол. Перед предыдущей игрой «Динамо» с «Салаватом Юлаевым» главный тренер москвичей Алексей Кудашов сделал Игоря Ожиганова капитаном вместо Гусева. По словам специалиста, это было сделано для того, чтобы Гусев смог сосредоточиться на игре.

«Думаю, тренер по этому поводу уже все сказал, и я занимаюсь своим делом. Конечно, очень приятно выиграть такой матч с таким счетом. Самое важное, мы забили в большинстве, и это решило исход игры», — приводит ТАСС слова Гусева.

«Динамо» проведет следующий матч 19 октября на выезде против «Торпедо».

Источник: ТАСС
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