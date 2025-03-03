Гусев вышел на шестое место в списке лучших снайперов КХЛ

Нападающий «Динамо» Никита Гусев забил свою 242-ю шайбу в FONBET чемпионате КХЛ и вышел на шестое место в списке лучших снайперов лиги.

Это произошло в середине первого периода матча против «Автомобилиста». По общему количеству шайб в лиге Гусев догнал нападающего «Сибири» Сергея Широкова, на счету которого также 242 шайбы.

В этом сезоне на счету 32-летнего форварда 61 матч, в которых он набрал 58 (24+34) очков. Он занимает третье место в списке лучших бомбардиров КХЛ в сезоне-2024/25.