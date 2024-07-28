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Сегодня, 19:19

Гусев в ближайшие дни вернется в Россию и подпишет контракт с «Динамо»

Михаил Зислис
Обозреватель
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Никита Гусев.
Фото Global Look Press

Как стало известно «СЭ», нападающий Никита Гусев в ближайшее время вернется из США и подпишет новый контракт с московским «Динамо».

Форвард готовился к сезону в Северной Америке и надеялся получить предложение от клуба НХЛ, но его не дождался.

Летом у 32-летнего Гусева завершился контракт с «Динамо». В сезоне-2023/24 форвард провел 68 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 89 (23+66) очков. В 9 играх плей-офф у него 10 (3+7) очков.

Никита Гусев
КХЛ
ФК Динамо (Москва)
6
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