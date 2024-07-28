Гусев в ближайшие дни вернется в Россию и подпишет контракт с «Динамо»
Как стало известно «СЭ», нападающий Никита Гусев в ближайшее время вернется из США и подпишет новый контракт с московским «Динамо».
Форвард готовился к сезону в Северной Америке и надеялся получить предложение от клуба НХЛ, но его не дождался.
Летом у 32-летнего Гусева завершился контракт с «Динамо». В сезоне-2023/24 форвард провел 68 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 89 (23+66) очков. В 9 играх плей-офф у него 10 (3+7) очков.
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