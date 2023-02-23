Гусев стал шестым игроком в истории с 500 очками в КХЛ

Форвард СКА Никита Гусев набрал 4 (2+2) очка в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (6:5 ОТ).

Таким образом, 30-летний россиянин стал шестым игроком в истории КХЛ, достигшим отметки в 500 очков в КХЛ. Больше него в лиге набрали Сергей Мозякин (928), Вадим Шипачев (861), Данис Зарипов (685), Александр Радулов (636) и Найджел Доус (550).

В текущем сезоне Гусев набрал 49 (23+26) очков в 37 матчах КХЛ.