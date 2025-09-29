Гусев стал четвертым игроком в истории КХЛ, набравшим 700 очков

Нападающий московского «Динамо» Никита Гусев отметился результативной передачей в матче FONBET чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (2:3). Игра прошла 29 сентября.

33-летний форвард набрал 700-е очко в лиге — на его счету 255 заброшенных шайб и 445 голевых передач. Он стал четвертым игроком, которому удалось достичь этой отметки в КХЛ.

Лидером лиги по набранным очкам является нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачев (984 очка: 307 голов + 677 передач). Второе место занимает завершивший карьеру Сергей Мозякин (928: 419+509), третье — форвард «Локомотива» Александр Радулов (762: 277+485).

Гусев выступает за «Динамо» с 2023 года. Ранее в КХЛ он также играл за СКА, «Югру», «Амур» и ЦСКА.