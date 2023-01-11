Гусев считает, что сумел адаптироваться к игре СКА в КХЛ благодаря хорошей индивидуальной подготовке

Нападающий СКА Никита Гусев рассказал о том, как прошла его адаптация к игре команды в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

«Все отлично, был сразу готов к сезону, хорошо провел индивидуальную подготовку и был готов играть с первого матча. Отличия по сравнению с прошлым сезоном по взаимодействию с партнерами есть во всем. К каждому партнеру надо привыкать, мы это и делаем с каждой игрой, и я думаю, мы все лучше понимаем друг друга. Все играют по системе, поэтому все знают, что надо делать», — приводит ТАСС слова Гусева.

С 2019 по 2021 год россиянин выступал в НХЛ за «Нью-Джерси» и «Флориду». В прошлом сезоне он играл за СКА, после истечения срока контракта Гусев стал неограниченно свободным агентом.

В это межсезонье нападающий ждал предложений от команд НХЛ, но так и не нашел варианта в Северной Америке. В конце октября хоккеист подписал двухлетний контракт с клубом из Санкт-Петербурга.