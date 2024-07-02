Гусев проводит тренировки в Нью-Джерси

Форвард Никита Гусев тренируется в Нью-Джерси, сообщает журналист Джеймс Николс.

По сведениям источника, 31-летний россиянин не занимается вместе с лагерем развития «Дэвилз», а проводит тренировки в городе.

Гусев выступал за «Нью-Джерси» с 2019 по 2021 год.

Летом у Гусева завершился контракт с московским «Динамо». В минувшем сезоне форвард провел 68 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 89 (23+66) очков. В 9 играх плей-офф у него 10 (3+7) очков.