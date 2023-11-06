Гусев признан лучшим форвардом недели в КХЛ

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) определила лучших игроков девятой недели чемпионата текущего сезона.

Лучшим нападающим признан Никита Гусев, выступающий за московское «Динамо». 31-летний хоккеист провел на прошедшей неделе три матча, в которых набрал 7 (2+5) очков. 31 октября в матче с «Сочи» он забросил свою юбилейную, 200-ю, шайбу в КХЛ. Гусев стал лучшим форвардом недели в пятый раз в своей карьере.

Лучшим защитником третий раз в карьере признан Дамир Шарипзянов из «Авангарда», набравший 5 (4+1) очков в трех матчах недели. Лучшим вратарем впервые в карьере стал Константин Шостак («Северсталь»), на счету которого три победы в трех выездных играх и 95,89% отраженных бросков из 73 нанесенных.

Лучшим новичком объявлен защитник минского «Динамо» Никита Смирнов. Он отметился 1 голом и 1 результативной передачей в трех встречах.