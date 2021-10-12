Гусев получит около 43 миллионов рублей по новому контракту со СКА

Нападающий Никита Гусев 12 октября подписал со СКА контракт до конца сезона-2021/22. По информации «СЭ», он получит около 43 млн рублей по условиям этого контракта.

Напомним, нападающий уже играл за СКА с 2016 по 2019 год. В 2017 году Гусев выиграл Кубок Гагарина в составе команды.

В прошлом чемпионате НХЛ форвард выступал за «Нью-Джерси» и «Флориду», набрав в 31 матче 10 (4+6) очков.

Ранее стало известно, что «Торонто» не стал предлагать россиянину полноценный контракт по итогам просмотра.