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Гусев получит около 43 миллионов рублей по новому контракту со СКА

12 октября, 20:02
Никита Гусев. Фото photo.khl.ru
Никита Гусев. Фото photo.khl.ru
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Нападающий Никита Гусев 12 октября подписал со СКА контракт до конца сезона-2021/22. По информации «СЭ», он получит около 43 млн рублей по условиям этого контракта.

Напомним, нападающий уже играл за СКА с 2016 по 2019 год. В 2017 году Гусев выиграл Кубок Гагарина в составе команды.

В прошлом чемпионате НХЛ форвард выступал за «Нью-Джерси» и «Флориду», набрав в 31 матче 10 (4+6) очков.

Ранее стало известно, что «Торонто» не стал предлагать россиянину полноценный контракт по итогам просмотра.

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Артур Хайруллин все материалы автора
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