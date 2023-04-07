Гусев отреагировал на новость о выводе из основного состава СКА

Форвард СКА Никита Гусев отреагировал на информацию касательно своего вывода из основного состава команды.

«Вообще не ко мне вопрос, звоните по другому номеру», — приводит Metaratings.ru слова Гусева.

7 апреля «СЭ» стало известно о том, что Гусев выведен из основного состава СКА и пропустит четвертый матч серии полуфинала Кубка Гагарина против ЦСКА.

1 ноября 2022 года петербургский клуб официально объявил о подписании контракта с Гусевым. Стороны заключили соглашение сроком на два года.

В текущем сезоне на счету 30-летнего хоккеиста 49 (23+26) набранных очков за 37 игр регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф нападающий набрал 12 (5+7) очков в 13 матчах.