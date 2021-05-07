Гуркин вернулся в «Автомобилист»

Состав «Автомобилиста» пополнил 28-летний российский защитник Ефим Гуркин, информирует сайт клуба. Хоккеист уже выступал в клубе. Он провел в Екатеринбурге два сезона с 2018 по 2020 годы. Односторонний контракт с игроком заключен на два года.

Гуркин является воспитанником «Салавата Юлаева». На протяжении четырех сезонов он выступал за «Толпар» в МХЛ, а в 2011-м году в составе «Салавата» дебютировал в КХЛ. В уфимском клубе защитник играл на протяжении трех сезонов и провел в общей сложности 78 матчей. В сезоне-2014/15 Гуркин был хоккеистом краснодарской «Кубани» (ВХЛ), а на следующий год перешел в «Ладу», за которую и выступал в КХЛ на протяжении трех лет до своего первого прихода в «Автомобилист».

Первый контракт с екатеринбургским клубом Гуркин заключил в июне 2018 года. За два сезона, проведенных в Екатеринбурге, он принял участие в 104 поединках регулярного чемпионата, а также в 11 матчах плей-офф. По окончании действия контракта с «Автомобилистом», защитник пополнил состав «Сибири», в которой и отыграл сезон-2020/21.

Минувший сезон в Новосибирске стал самым результативным в его карьере. На счету защитника 55 матчей и 21 (8+13) набранное очко. Гуркин стал вторым по результативности защитником своей команды (после финна Юркки Йокипакки), проводя на площадке в среднем более 20 минут за матч.