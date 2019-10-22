КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Гулявцев заявил, что не собирается сжигать машину арбитра Гашилова

10:06
Теги:

Главный тренер «Амура» Александр Гулявцев прокомментировал эпизод из матча с московским «Динамо» (1:5), в котором он пообещал сжечь машину судьи Виктора Гашилова.

— Конечно, это эмоции, и это была шутка, — сказал Гулявцев на видео, опубликованном в Twitter клуба, — Никто не собирался и не собирается это делать (сжигать машину — прим. «СЭ»). Еще раз повторюсь, что я с Виктором Гашиловым в хороших отношениях. У меня нет к нему никаких претензий, ни личных, ни жизненных. Я думаю, что это больше эмоции. Я даже не знаю, какая у него машина. Просто сказал машина, не квартиру же говорить (смеется).

Напомним, что «Амур» был оштрафован на 300 тысяч рублей за поведение тренера.

КХЛ: регулярный чемпионат, новости и обзоры, календарь и результаты матчей, статистика, турнирные таблицы

Дополнительная информация

https://twitter.com/hcamur/status/1186536692997611520

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир