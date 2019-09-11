Гулявцев посетовал на слабую результативность «Амура»

Главный тренер «Амура» Александр Гулявцев после игры с «Барысом» (1:3) посетовал на низкую результативность команды.

— С мотивацией и настроем сегодня проблем не было, — цитирует тренера официальный сайт КХЛ. - Но вот в завершении нам опять не повезло. Забить пять голов в пяти матчах на всех нападающих — это, конечно, слишком мало. Моменты есть, но вот их реализация... Это сейчас главная проблема, которая мешает команде. Считаю, хоккеисты с таким уровнем мастерства свои шансы должны реализовывать.

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