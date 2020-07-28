Гулявцев покинул пост главного тренера «Амура» по семейным обстоятельствам

Александр Гулявцев покинул пост главного тренера «Амура» в связи с семейными обстоятельствами, сообщает пресс-служба хабаровского клуба.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Павел Торгаев.

— Я благодарен болельщикам, руководителям клуба, игрокам, персоналу и коллегам по тренерскому цеху за совместную работу, — приводит пресс-служба хабаровчан слова Гулявцева. — По семейным обстоятельствам я вынужден вернуться домой и, к сожалению, не смогу продолжить дальнейшую работу, совместную борьбу за выход в плей-офф. Обязательно буду следить за выступлением клуба, переживать за результат. Искренне желаю «Амуру» удачи в будущем сезоне.

Александр Гулявцев возглавлял «Амур» с января 2019 года. В сезоне-2019/20 КХЛ команде не хватило двух очков для выхода в плей-офф.