Гулявцев отметил дисциплину игроков «Амура»

Главный тренер «Амура» Александр Гулявцев прокомментировал результат матча с «Куньлунем» (3:2).

— Хороший матч, к которому очень серьезно готовились, — приводит слова тренера официальный сайт КХЛ. — Мы знали, в какой хоккей играет «Куньлунь». Это очень быстрая и динамичная команда, нацеленная на ворота. Большая роль сегодня легла на крайних нападающих. Просил блокировать больше бросков и мы выполнили это, приняв на себя 22 броска. Очень хороша и дисциплина: у нас сегодня не было ни одного удаления. Спасибо ребятам за самоотдачу и веру в свой хоккей. И, конечно, отдельные слова благодарности нашим болельщикам, которые заполняют арену на каждой игре.

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