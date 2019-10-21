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Гулявцев об угрозе сжечь машину: «С судьей Гашиловым мы земляки, это обычная эмоциональная шутка»

16:15
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Главный тренер «Амура» Александр Гулявцев прокомментировал эпизод из матча с «Динамо» (1:5), в котором он пообещал сжечь машину судьи Виктора Гашилова.

— Просто захлестнули эмоции — ничего особенного, — отметил тренер. — С Виктором Гашиловым мы земляки, у нас отличные отношения, так что сказанное мной — это обычная эмоциональная шутка. Думаю, что он не обиделся и все понимает. Мы получили две минуты, инцидент исчерпан. Не нужно придавать этому особого значения, таких эпизодов с обеих сторон за матч бывают десятки. (Евгений Белоусов)

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