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Гулявцев не сможет руководить «Амуром» в матче с «Автомобилистом». Он перенес операцию

16:38
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Главный тренер «Амура» Александр Гулявцев не будет присутствовать на скамейке команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста». Он перенес плановую операцию, сообщает Twitter команды из Владивостока.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Павел Торгаев. Возвращение Гулявцева в строй ожидается в следующем матче «Амура» — с челябинским «Трактором».

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