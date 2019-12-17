Гулявцев не сможет руководить «Амуром» в матче с «Автомобилистом». Он перенес операцию

Главный тренер «Амура» Александр Гулявцев не будет присутствовать на скамейке команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста». Он перенес плановую операцию, сообщает Twitter команды из Владивостока.

Накануне Александр Гулявцев перенёс плановую операцию и не сможет руководить командой в сегодняшнем матче.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Павел Торгаев.

Возвращение Гулявцева в строй ожидается в следующем матче «Амура» — с челябинским «Трактором». pic.twitter.com/EUIJr6XGap — HC Amur Khabarovsk (@hcamur) December 17, 2019

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Павел Торгаев. Возвращение Гулявцева в строй ожидается в следующем матче «Амура» — с челябинским «Трактором».

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