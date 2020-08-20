Словацкий легионер «Нефтехимика» Либор Гудачек рассказал, как проходит адаптация в команде.

— Все знают, что из-за опасности распространения коронавируса границы закрыты, самолеты в то время из Словакии в Москву не летали, — цитирует игрока сайт «Нефтехимика». — Я знаю, что КХЛ и клубы делали все для того, чтобы иностранные игроки вовремя смогли добраться до своих рабочих мест. Мой брат Юлиус, который играет в «Спартаке», предложил поехать с ним на его машине. Это был самый лучший вариант на тот момент. Вот мы и отправились вместе в Россию. Добирались до Риги, затем через пограничный пункт в Псковской области по рижскому шоссе до Москвы. Дорога длинная, увидели много интересного, получили массу впечатлений. Ну а из Москвы на самолете до Нижнекамска.

— И какие первые впечатления остались о нашем городе?

— Я не первый раз в Нижнекамске. Со «Слованом» приезжал сюда раньше. Так что определенное представление о городе имел. Теперь, имея полное представление, могу сказать, что Нижнекамск очень уютный, красивый и зеленый город. И арена у нас хорошая, отличная раздевалка, восстановительный центр. Одним словом, все необходимое у нас есть.

— Несколько сезонов назад Вы играли за «Слован» в чемпионате КХЛ. Чем запомнились Вам выступление за родную команду?

— Я три сезона играл за «Слован». Тогда я был молодым (смеется). Было очень тяжело, поскольку опыта выступления на таком высоком уровне было маловато, но безумно интересно. КХЛ, звезды мирового хоккея... Малкин, Овечкин... Играть против них дорогого стоит. Мы в первый же сезон вышли в плей-офф. Это был лучший сезон, который оставил след в памяти.

— Ваш брат Юлиус вратарь «Спартака». Как думаете, он не обидится на своего брата, если в очных поединках забьешь ему гол?

— Голы забивать, конечно, я люблю, независимо кто в воротах (смеется). Однажды я забил Юлиусу. Правда, ворота к этому времени уже были пусты, он покинул их...

— Вы вполне сносно говорите по-русски. Брат научил?

— Брат помог мне с русским языком? Нет уж. Он в этом плане учитель так себе (смеется). Я некоторое время сам занимался, учил язык. Да и русский и словацкий языки имеют много общего. Поэтому мне проще в этом плане, скажем, чем парням, например, из Финляндии.

— Юлиус Гудачек своими послематчевыми представлениями стал любимцем поклонников «Спартака». Вы собираетесь чем-нибудь порадовать нижнекамских болельщиков?

— Скажу честно: не готов ответить. Может быть, если удастся сделать хет-трик, что-то и сделаю, но не на площадке, а в раздевалке. Все-таки послематчевое шоу оставлю брату. Гудашоу — это его хлеб.