Гудачек рассказал о долгах «Барыса» перед игроками и тренерским штабом
Словацкий голкипер Юлиус Гудачек рассказал о том, что «Барыс» должен деньги игрокам и тренерам за сезон-2022/23.
«Да, клуб должен деньги — но нам еще в январе сказали, что это средства из «Самрук-Казына», и придут они где-то в апреле. Просто все объяснили, мы все знаем. Ребята все знают, что деньги придут в апреле. Клуб предупредил всех игроков и тренерский штаб, что деньги будут — но в апреле. Поэтому я думаю, что все нормально будет», — цитирует Гудачека Legalbet.kz.
34-летний Гудачек отыграл за «Барыс» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ)-2022/23 42 матча. «Барыс» занял последнее место в турнирной таблице Восточной конференции и не смог пробиться в плей-офф КХЛ.
Источник: https://legalbet.kz/news/15100721/
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Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
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СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
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Ак Барс - Адмирал
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Авангард - Сибирь
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ЦСКА - Северсталь
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Торпедо - Динамо М
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Автомобилист - Металлург
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СКА - Динамо Мн
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