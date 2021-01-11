Гудачек проехал по площадке на санях в образе Санта-Клауса. Эпичное Гуда-Шоу от «Спартака»
23:11
Вратарь «Спартака» Юлиус Гудачек устроил эффектное шоу после матча регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (4:3). Словацкий голкипер нарядился в Санта-Клауса и сел с мешком на сани, а Данил Авершин надел шапку в виде головы оленя и провез его по площадке.
Праздничное, первое в 2021-м Гуда-Шоу! pic.twitter.com/v9sPUNXkgv— КХЛ (@khl) January 11, 2021
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