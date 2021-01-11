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Гудачек проехал по площадке на санях в образе Санта-Клауса. Эпичное Гуда-Шоу от «Спартака»

23:11
Данил Авершин и Юлиус Гудачек в образах оленя и Санта-Клауса.
Данил Авершин и Юлиус Гудачек в образах оленя и Санта-Клауса.
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Вратарь «Спартака» Юлиус Гудачек устроил эффектное шоу после матча регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (4:3). Словацкий голкипер нарядился в Санта-Клауса и сел с мешком на сани, а Данил Авершин надел шапку в виде головы оленя и провез его по площадке.

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