Гудачек проехал по площадке на санях в образе Санта-Клауса. Эпичное Гуда-Шоу от «Спартака»

Вратарь «Спартака» Юлиус Гудачек устроил эффектное шоу после матча регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (4:3). Словацкий голкипер нарядился в Санта-Клауса и сел с мешком на сани, а Данил Авершин надел шапку в виде головы оленя и провез его по площадке.