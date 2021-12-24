Гудачек подписал контракт с минским «Динамо»
23:20
Нападающий Либор Гудачек перешел в минское «Динамо», сообщает пресс-служба.
Детали контракта не разглашаются. В октябре Гудачек расторг соглашение с «Нефтехимиком».
В текущем сезоне нападающий провел 11 матчей в КХЛ, в которых набрал 3 очка за результативные передачи при показателе полезности «-3».
Читайте также
Скандал на чемпионате России — и снова столкнулись ученицы Тутберидзе и Плющенко! Щербакова отобрала второе место у Муравьевой после пересчета баллов
Реклама
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю