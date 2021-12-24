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Гудачек подписал контракт с минским «Динамо»

23:20
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Нападающий Либор Гудачек перешел в минское «Динамо», сообщает пресс-служба.

Детали контракта не разглашаются. В октябре Гудачек расторг соглашение с «Нефтехимиком».

Публикация от Хоккейный клуб «Динамо-Минск» (@hcdinamo.by)

В текущем сезоне нападающий провел 11 матчей в КХЛ, в которых набрал 3 очка за результативные передачи при показателе полезности «-3».

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Екатерина Савостина все материалы автора
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