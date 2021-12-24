Гудачек подписал контракт с минским «Динамо»

Нападающий Либор Гудачек перешел в минское «Динамо», сообщает пресс-служба.

Детали контракта не разглашаются. В октябре Гудачек расторг соглашение с «Нефтехимиком».

В текущем сезоне нападающий провел 11 матчей в КХЛ, в которых набрал 3 очка за результативные передачи при показателе полезности «-3».