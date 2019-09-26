Гудачек о своем послематчевом шоу: «Идею с бананом подсказал Артем Батрак»

Вратарь «Спартака» Юлиус Гудачек оценил свой первый матч в сезоне против «Автомобилиста» (1:0) и рассказал очередную идею своего знаменитого послематчевого шоу.

— Из-за травмы пропустил предыдущие игры, — сказал Гудачек. — Думаю, наша команда очень хорошо играла в начале первого периода — у «Автомобилиста» было не очень много бросков. А во втором периоде они прибавили. Хотя, нам удалось забить гол, и в третьем периоде «Спартак» заиграл на 110 процентов.

— Кого вы опасались больше: Дацюка или Доуса?

— Я всегда реагирую на шайбу. Неважно, кто бросает. Мы всей командой сыграли на ноль.

— Когда вы показываете победное «Гуда-шоу», придумываете все на ходу?

— Придумываем заранее. Мне помогает пресс-атташе Артем Батрак. Банан — это его идея. Когда я смотрел игры с трибун, видел, как болельщики прыгали на этом банане. Перед игрой написал талисману — можно ли это взять? Он сказал — конечно.

— У вас отлично получилось. Раньше пробовали?

— Да. В Египте. Но сегодня получилось даже лучше (смеется). (Алена Гребенькова)

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