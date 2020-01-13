Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата Континентальной хоккейной лиги на основании статистических данных выступлений игроков, определила лауреатов семнадцатой недели турнира в четырех номинациях, сообщает официальный сайт лиги.

Лучшим вратарем признан Юлиус Гудачек из «Спартака». В трех матчах он одержал две победы. Поражение в третьем матче словацкий голкипер потерпел в серии буллитов. Гудачек отразил 97,74 процента бросков при коэффициенте надежности 0,96.

Лучшим защитником стал Сами Леписто из «Йокерита». В четырех матчей недели финн набрал 5 (2+3) очков.

Лучшим нападающим выбран Никлас Йенсен из «Йокерита». В четырех встречах на счету форварда 8 (5+3) очков.

Лучшим новичком признан нападающий минского «Динамо» Артем Аносов, отметившийся голевыми передачами в обоих матчах недели. Набранные очки стали первыми в КХЛ для 20-летнего белорусского игрока.