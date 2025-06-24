Хоккей
Хоккей
КХЛ

24 июня, 15:47

Губерниев: «Без Ротенберга КХЛ будет не такой яркой»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» высказался о будущем Романа Ротенберга.

«Роман Борисович сказал, что сейчас концентрируется на работе с детьми. Я с ним очень плотно общаюсь, в том числе поддерживаю «Красную Машину Юниор». Очень много талантливых ребят — я сам тому свидетель. Прекрасные условия для занятий. Редкие, я бы сказал. Тот самый случай, когда сейчас он наберется замечательных эмоций от работы с детьми и обязательно вернется в команду мастеров. И еще всем покажет! Я в него как в тренера верю. И хочу сказать, что без Ротенберга КХЛ будет, как мне кажется, не такой яркой. Потому что мы помним, что это не только хоккей, который приковывает внимание, но еще и пресс-конференции и блестящие совершенно высказывания. Поэтому Роман Борисович, не сомневаюсь, продолжит тренерскую работу. Может быть, не завтра, но по крайней мере послезавтра», — сказал Губерниев «СЭ».

2 июня СКА объявил об отставке Ротенберга, который возглавлял команду с 2022 года. После увольнения 44-летнего специалиста новым главным тренером петербургского клуба стал Игорь Ларионов, который ранее работал в «Торпедо».

Хоккей
КХЛ
Дмитрий Губерниев
Роман Ротенберг
  • Gordon

    И как жил? Нормально, адекватно? Цитировали ради чего? Что-то интересное узнать или послушать про Йозе Марино и прочее?

    25.06.2025

  • Gordon

    Ну кто бы сомневался, что один понторез, хамло и охреневший от вседозволенности другого такого же восхвалять будет :))) Типа Г. таланты хоккейные разглядел, ага :))) Поддерживает он :)) Верю :)))

    25.06.2025

  • Gordon

    Хана тогда спортивной журналистике )

    25.06.2025

  • Пан Юзеф

    Авторы точно знают, кто кумир народа!

    25.06.2025

  • Valery Smirnov

    Почитайте хоккейные разделы на популярных спортпорталах, кого больше всего цитировали и до сих пор цитируют, и все сплошь пишущие о хоккее. Не спротэкспрессом единым, как говорится, да и здешний отдел хоккея за счет его выступлений во многом жил

    25.06.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Так нам и любезные товарищи авторы СЭ не дадут позабыть о нём

    25.06.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Шоумены типа Губера и подлизы а-ля Шевченко если только. Тем, кто реально говорит и пишет о хоккее, на него по...

    25.06.2025

  • Valery Smirnov

    Журналисты точно затоскуют по временам, когда Роман отжигал на прессухах.

    25.06.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Я с ним очень плотно общаюсь... Слились в экстазе?

    25.06.2025

  • petrovich56

    Лизнул у сына друга вавана...

    25.06.2025

  • андр

    Губерниев принимает спорт, как развлечение, шумиху. Как и Ротенберг. Время такое, вместо Озерова и Тарасова сейчас они, весельчаки шоу-мены!

    25.06.2025

  • Sergg G

    Смешная парочка, ротан и Дуберниев, два клоуна.

    25.06.2025

  • Пан Юзеф

    Портные, пани, они всегда только портные. Они вне религии и политики. Но я давно не шью бруки, ибо за это, и только за это, заметьте, нынче сильно обзывают "жадом пархатым". Стиль мой не изменился. Восприятие изменилось. Время нынче такое. Все воспринимается более остро.

    24.06.2025

  • Алиса

    Я предполагала , что все портные - раввины. Стиль Ваш стал более топорным, уважаемый, пропал аромат тонкого сарказма, осталась игра на определённый контингент . Это не реакционное мнение, просто жаль терять оригинальное мнение оппонента.

    24.06.2025

  • Пан Юзеф

    Пани Алиса, знаете, сколько раз я читал подобные слова? Ну с десяток точно. Мне очень печально, да. Особенно с того, что вы меня в раввины записали, а я в ксензы стремился. Но я справлюсь. Поверьте. И стиль мой, мать его так, известен многим за пределами этого форума. Он не меняется. Восприятие меняется. Да и то не у всех.

    24.06.2025

  • Алиса

    К сожалению Вы теряете свой стиль , многоликий пан-раввин-горный орел, видимо переход на юзефов язык способствует скудоумию. Печалька.

    24.06.2025

  • Alexey Tarasov

    Боже Сохрани Детей:point_up:?Лучше на лягушках-он с ними-брат по разуму:100:

    24.06.2025

  • rotkiv

    Дима, ты дурак

    24.06.2025

  • Пан Юзеф

    Лишь бы детей тренировать не подался...

    24.06.2025

  • ЮC

    Циркачи всегда друг за друга)

    24.06.2025

  • Alexey Tarasov

    Конечно будем:point_right:Я очень надеюсь что его отпуск будет не долгим:100:

    24.06.2025

  • zg

    Вот то,что вы "плотно общаетесь",прям очевидно!Молодцы!Совет да любовь и валите куда нить в велико@лятанию!

    24.06.2025

  • Пан Юзеф

    Доброго вечера, пан Alexey! Пока Роман Борисович в отпуске, будем просто вспоминать его. Добрым (и не очень) словом.

    24.06.2025

  • Alexey Tarasov

    Приветствую Пана Соседа Юзефа:v:?Без Р/Б-будет не то-Но будем надеяться что-,маэстро"-вернётся и порадует своей неутомимой знергеей:wink:

    24.06.2025

  • Alexey Tarasov

    Я и так занимаюсь-даже очень полезным:100:И не советую кому на что тратить- и кто нужен а кто нет:point_up:?А губер-просто окуел от вседозволенности :point_right:что не кому его заткнуть:100:

    24.06.2025

  • Пан Юзеф

    Без Романа Борисовича КХЛ превратится в отстой типа НХЛ.

    24.06.2025

  • oiv1vio

    А сам не хочешь заняться чем-то полезным, а не писать грязные комментарии?

    24.06.2025

  • oiv1vio

    Русофобам-демагогам нужно запретить что-либо комментировать в Рунете.

    24.06.2025

  • No Name

    Клоун клоуна похвалил за клоунаду .

    24.06.2025

  • shpura

    Почему послезавтра? Почему работа с детьми? А сборная - 25 осталась же под его руководством!

    24.06.2025

  • Константин Мишин

    это какой-то позор...

    24.06.2025

  • Serge 129

    Без ромы КХЛ станет может и не ярче, но точно чище...

    24.06.2025

  • Alexey Tarasov

    Вылизал-с головы до пяток-подлиза:point_right: ты бы сам чем нибудь полезным занялся:point_right:Например-устраивал-мастер классы по спортивной журналистике:100:

    24.06.2025

  • С детства за Уралмаш!

    Для Губы главное - шум и скандал!)))

    24.06.2025

  • оппонент

    Диме конечно ближе скандальный трёп, чем хоккейные матчи, где можно разглядеть яркость.

    24.06.2025

  • petrovich56

    Митяй с Бергом еще вам покажут...

    24.06.2025

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Восточная конференция И В П О
    1 Металлург Мг 10 7 3 16
    2 Нефтехимик 10 7 3 14
    3 Авангард 9 7 2 14
    4 Трактор 10 5 5 12
    5 Автомобилист 10 5 5 11
    6 Барыс 10 5 5 11
    7 Ак Барс 10 4 6 9
    8 Амур 8 3 5 8
    9 Адмирал 8 3 5 8
    10 Сибирь 9 4 5 8
    11 Салават Юлаев 8 1 7 4
    Западная конференция И В П О
    1 Локомотив 10 7 3 16
    2 Торпедо НН 10 7 3 15
    3 Динамо Мн 9 6 3 14
    4 Шанхай Дрэгонс 9 5 4 12
    5 ЦСКА 10 5 5 11
    6 СКА 9 5 4 11
    7 Спартак 10 4 6 11
    8 Сочи 9 4 5 9
    9 Динамо М 9 4 5 9
    10 Северсталь 9 4 5 8
    11 Лада 10 1 9 3
    Результаты / календарь
    21.09
    22.09
    23.09
    24.09
    25.09
    26.09
    27.09
    28.09
    29.09
    30.09
    1.10
    2.10
    3.10
    4.10
    5.10
    6.10
    1.10 16:30
    Авангард – Адмирал
    		 - : -
    1.10 17:00
    Салават Юлаев – Сибирь
    		 - : -
    1.10 17:00
    Автомобилист – Амур
    		 - : -
    1.10 17:00
    Барыс – Локомотив
    		 - : -
    1.10 19:30
    СКА – Торпедо НН
    		 - : -
    1.10 19:30
    Динамо Мн – Северсталь
    		 - : -
    Все результаты / календарь

    Новости
