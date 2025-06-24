Губерниев: «Без Ротенберга КХЛ будет не такой яркой»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» высказался о будущем Романа Ротенберга.

«Роман Борисович сказал, что сейчас концентрируется на работе с детьми. Я с ним очень плотно общаюсь, в том числе поддерживаю «Красную Машину Юниор». Очень много талантливых ребят — я сам тому свидетель. Прекрасные условия для занятий. Редкие, я бы сказал. Тот самый случай, когда сейчас он наберется замечательных эмоций от работы с детьми и обязательно вернется в команду мастеров. И еще всем покажет! Я в него как в тренера верю. И хочу сказать, что без Ротенберга КХЛ будет, как мне кажется, не такой яркой. Потому что мы помним, что это не только хоккей, который приковывает внимание, но еще и пресс-конференции и блестящие совершенно высказывания. Поэтому Роман Борисович, не сомневаюсь, продолжит тренерскую работу. Может быть, не завтра, но по крайней мере послезавтра», — сказал Губерниев «СЭ».

2 июня СКА объявил об отставке Ротенберга, который возглавлял команду с 2022 года. После увольнения 44-летнего специалиста новым главным тренером петербургского клуба стал Игорь Ларионов, который ранее работал в «Торпедо».