Губерниев: «Без Ротенберга КХЛ будет не такой яркой»
Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» высказался о будущем Романа Ротенберга.
«Роман Борисович сказал, что сейчас концентрируется на работе с детьми. Я с ним очень плотно общаюсь, в том числе поддерживаю «Красную Машину Юниор». Очень много талантливых ребят — я сам тому свидетель. Прекрасные условия для занятий. Редкие, я бы сказал. Тот самый случай, когда сейчас он наберется замечательных эмоций от работы с детьми и обязательно вернется в команду мастеров. И еще всем покажет! Я в него как в тренера верю. И хочу сказать, что без Ротенберга КХЛ будет, как мне кажется, не такой яркой. Потому что мы помним, что это не только хоккей, который приковывает внимание, но еще и пресс-конференции и блестящие совершенно высказывания. Поэтому Роман Борисович, не сомневаюсь, продолжит тренерскую работу. Может быть, не завтра, но по крайней мере послезавтра», — сказал Губерниев «СЭ».
2 июня СКА объявил об отставке Ротенберга, который возглавлял команду с 2022 года. После увольнения 44-летнего специалиста новым главным тренером петербургского клуба стал Игорь Ларионов, который ранее работал в «Торпедо».
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|10
|7
|3
|16
|2
|Нефтехимик
|10
|7
|3
|14
|3
|Авангард
|9
|7
|2
|14
|4
|Трактор
|10
|5
|5
|12
|5
|Автомобилист
|10
|5
|5
|11
|6
|Барыс
|10
|5
|5
|11
|7
|Ак Барс
|10
|4
|6
|9
|8
|Амур
|8
|3
|5
|8
|9
|Адмирал
|8
|3
|5
|8
|10
|Сибирь
|9
|4
|5
|8
|11
|Салават Юлаев
|8
|1
|7
|4
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|10
|7
|3
|16
|2
|Торпедо НН
|10
|7
|3
|15
|3
|Динамо Мн
|9
|6
|3
|14
|4
|Шанхай Дрэгонс
|9
|5
|4
|12
|5
|ЦСКА
|10
|5
|5
|11
|6
|СКА
|9
|5
|4
|11
|7
|Спартак
|10
|4
|6
|11
|8
|Сочи
|9
|4
|5
|9
|9
|Динамо М
|9
|4
|5
|9
|10
|Северсталь
|9
|4
|5
|8
|11
|Лада
|10
|1
|9
|3
|1.10
|16:30
|
Авангард – Адмирал
|- : -
|1.10
|17:00
|
Салават Юлаев – Сибирь
|- : -
|1.10
|17:00
|
Автомобилист – Амур
|- : -
|1.10
|17:00
|
Барыс – Локомотив
|- : -
|1.10
|19:30
|
СКА – Торпедо НН
|- : -
|1.10
|19:30
|
Динамо Мн – Северсталь
|- : -