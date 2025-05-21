Губерниев о победе «Локомотива» в Кубке Гагарина: «Команда превратилась в флагмана на протяжении целого сезона»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился «СЭ» впечатлениями от победы «Локомотива» в Кубке Гагарина-2025.

В среду, 21 мая команда Игоря Никитина одержала победу над «Трактором» (2:1 ОТ) в пятом матче финала и выиграла серию со счетом 4-1.

«Локомотив» использовал свои лучшие качества в этом финале. Поэтому, конечно, от души поздравляю город, который это заслужил, и великую команду Никитина, которая выстрадала эту победу. Но, естественно, я еще очень рад и за «Трактор». Потому что, чтобы переломить эту встречу, челябинцам нужно было вспомнить о бесшабашности и таком раздольном хоккее. Ну и прибавлять физически, конечно. Но что сделал «Локомотив» — это превратился в настоящего флагмана на протяжении целого сезона, и здесь победа абсолютно по делу. Еще раз поздравляю наш древний русский город Ярославль и замечательных болельщиков. Также передаю поздравления Челябинску и Южному Уралу. Был достойнейший финал, обе команды — молодцы», — сказал Губерниев «СЭ».

Также Губерниев сравнил хоккей и футбол в России.

«Вообще, спасибо хоккею за такую яркую концовку в сезоне. То же самое нас ожидает и в футболе. Здорово, когда два флагманских вида поддерживают большой спорт в стране. К футболу и хоккею огромный интерес, полные трибуны и билетов не достать. Это то, что меня радует, как спортивного журналиста и болельщика», — добавил Губерниев.

«Локомотив» впервые в истории выиграл Кубок Гагарина. До этого команда дважды выходила в финал плей-офф КХЛ — в 2009 году железнодорожники уступили «Ак Барсу», а в 2024 году — «Металлургу».