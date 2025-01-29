Губерниев назвал Романа Ротенберга неплохим тренером
Известный спортивный комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев высказался о рейтинге «Самые медийные лица российского спорта-2024».
«Я в рейтинге выше Романа Ротенберга? С Романом мы прекрасно общаемся. Он в любом случае влиятельная и медийная фигура. Не важно, кто и на каком месте находится. Я считаю его неплохим тренером и желаю СКА всяческих удач.
Я умозрительно отношусь к рейтингам, привык, что присутствую в топах каждого такого рейтинга. Я просто стараюсь жить и работать, не обращать на это внимание. Конечно, приятно, но не более того.
Я хочу спросить: где остальные журналисты? Мне сложно сказать, почему других журналистов нет в рейтинге. Это надо спросить у них. Не все журналисты проходят испытание медными трубами. Например, тебя показали по телевизору или твой футбольный матч посмотрели один раз, тебя бабушка по подъезду узнала, а ты решил, что уже звезда. Но это не так. Работать надо, а не щеки надувать», — заявил Губерниев Legalbet.
Ранее в рейтинге, который составляют «СЭ» и «Медиалогия», Губерниев разделил 13-14 места с полузащитником клуба МЛС «Атланта Юнайтед» Алексеем Миранчуком. Ротенбергу досталась 15-я строчка.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|51
|39
|12
|80
|2
|Северсталь
|50
|32
|18
|65
|3
|Спартак
|48
|29
|19
|64
|4
|Динамо М
|49
|30
|19
|63
|5
|ЦСКА
|48
|27
|21
|62
|6
|СКА
|49
|28
|21
|61
|7
|Динамо Мн
|47
|25
|22
|56
|8
|Торпедо
|49
|23
|26
|54
|9
|Куньлунь РС
|49
|22
|27
|48
|10
|Витязь
|49
|19
|30
|43
|11
|Сочи
|49
|14
|35
|33
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|52
|32
|20
|70
|2
|Сал. Юлаев
|50
|32
|18
|67
|3
|Автомобилист
|49
|30
|19
|66
|4
|Ак Барс
|48
|31
|17
|64
|5
|Металлург Мг
|50
|30
|20
|64
|6
|Авангард
|49
|25
|24
|53
|7
|Адмирал
|50
|21
|29
|51
|8
|Сибирь
|49
|21
|28
|50
|9
|Нефтехимик
|50
|15
|35
|43
|10
|Лада
|47
|18
|29
|42
|11
|Амур
|50
|12
|38
|29
|12
|Барыс
|50
|11
|39
|28
|29.01
|16:30
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Авангард – Сал. Юлаев
|2 : 4