Губернатор Тульской области Миляев высказался о вступлении АКМ в КХЛ

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев прокомментировал потенциальное вступление команды АКМ в КХЛ.

— Поддерживаете инициативу клуба о вступлении в КХЛ?

— Движение, которое тульский хоккей показывает сегодня, естественным образом порождает высокие амбиции. Будем к этому стремиться.

— Какие задачи могут быть поставлены перед клубом, если он вступит в КХЛ?

— Давайте сначала окажемся там.

Напомним, АКМ подал заявку на вступление в КХЛ, однако решение об участие клуба в следующем сезоне пока не принято. Основная проблема — отсутствие в Туле подходящей по регламенту лиги арены.