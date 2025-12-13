Губернатор Новосибирской области признал ошибки руководства «Сибири» в нынешнем сезоне КХЛ

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников прокомментировал игру «Сибири» в нынешнем сезоне FONBET чемпионата КХЛ.

«Старт в сезоне был неудачным. Признаюсь, что были допущены ошибки, и мы не намерены в этом винить только тренерский штаб, были и управленческие ошибки. Мы постараемся сейчас их исправить, и ничего еще не потеряно. Не только «Сибирь», но и болельщики заслуживают не только выхода в плей-офф, но и красивой игры. Относительно нынешнего тренерского штаба, мы все взрослые люди, все будет зависеть от игры и результата. Мы не теряем времени, ведем переговоры, но если штаб Люзенкова покажет результат, он останется», — цитирует Травникова ТАСС.

«Сибирь» набрала 26 очков в 34 матчах и занимает последнее место в Восточной конференции.