Губернатор Новосибирской области признал ошибки руководства «Сибири» в нынешнем сезоне КХЛ
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников прокомментировал игру «Сибири» в нынешнем сезоне FONBET чемпионата КХЛ.
«Старт в сезоне был неудачным. Признаюсь, что были допущены ошибки, и мы не намерены в этом винить только тренерский штаб, были и управленческие ошибки. Мы постараемся сейчас их исправить, и ничего еще не потеряно. Не только «Сибирь», но и болельщики заслуживают не только выхода в плей-офф, но и красивой игры. Относительно нынешнего тренерского штаба, мы все взрослые люди, все будет зависеть от игры и результата. Мы не теряем времени, ведем переговоры, но если штаб Люзенкова покажет результат, он останется», — цитирует Травникова ТАСС.
«Сибирь» набрала 26 очков в 34 матчах и занимает последнее место в Восточной конференции.
|Восточная конференция
|И
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|П
|О
|1
|Металлург Мг
|11
|8
|3
|17
|2
|Нефтехимик
|11
|7
|4
|15
|3
|Ак Барс
|11
|7
|4
|15
|4
|Салават Юлаев
|10
|6
|4
|13
|5
|Барыс
|10
|5
|5
|10
|6
|Автомобилист
|10
|4
|6
|10
|7
|Амур
|9
|4
|5
|9
|8
|Трактор
|9
|4
|5
|8
|9
|Адмирал
|10
|3
|7
|8
|10
|Авангард
|9
|4
|5
|8
|11
|Сибирь
|10
|2
|8
|6
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|11
|9
|2
|18
|2
|ЦСКА
|11
|8
|3
|16
|3
|Торпедо НН
|10
|7
|3
|14
|4
|СКА
|9
|7
|2
|14
|5
|Шанхай Дрэгонс
|8
|6
|2
|12
|6
|Спартак
|10
|5
|5
|11
|7
|Динамо М
|12
|5
|7
|11
|8
|Северсталь
|10
|4
|6
|10
|9
|Динамо Мн
|10
|3
|7
|10
|10
|Лада
|11
|1
|10
|5
|11
|Сочи
|10
|2
|8
|4
|2.10
|16:30
|Авангард – Лада
|- : -
|2.10
|17:00
|Салават Юлаев – Сибирь
|- : -
|2.10
|17:00
|Автомобилист – Амур
|- : -
|2.10
|19:00
|Нефтехимик – Барыс
|- : -
|2.10
|19:00
|Ак Барс – Трактор
|- : -
|2.10
|19:30
|Спартак – Металлург Мг
|- : -